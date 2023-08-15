В Барнауле продолжается благоустройство и ремонт дорог

Работы продолжаются на восьми участках Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С наступлением благоприятных погодных условий в Барнауле из года в год весной стартует нацпроект «Безопасные и качественные дороги». На этот год стояли внушительные планы и первые результаты уже видны.

В этом году в рамках нацпроекта в краевой столицы должны были привести в нормативное состояние 12 участков дорог, общая протяженность которых составляет почти 30 километров.

Так, на улице 65 лет Победы, расположенной в молодом и густонаселенном микрорайоне уже появилась новая заасфальтированная дорога. Помимо этого оборудовали ливневку, сделали тротуары, велодорожки, парковки для автомобилей, но и не забыли про благоустройство – высадили деревья и другую растительность.

Масштабный ремонт шел и на улице Малахова. На участке от Власихинской до Сухэ-Батора здесь тоже уложили новый асфальт и работы продолжаются – еще надо оборудовать тротуары и установить новые остановочные павильоны. Причем пешеходные и велодорожки появятся даже там, где их никогда не было, но было очевидно, что для жителей района они там требуются.

– В конце июля начали приводить в порядок улицу 1905 года в границах улиц Советской и Профинтерна. Сегодня работы на этом участке практически завершены, - пишет «МК».

Местные жители уже оценили новшество и признаются, что даже гулять стало комфортнее.

Помимо всего этого работы ведутся еще на восьми участках, которые должны сдать осенью этого года, а ремонт улицы Гущина, Островского и проспект Космонавтов уже завершен.