Более 200 млн рублей власти Барнаула заплатят за перевозку пассажиров электротранспортом

Трамвай
Фото: Анна СЕМИНА
Администрация города Барнаула объявила тендер на перевозку пассажиров электротранспортом и уже готовится заключить контакт, рассчитанный на 2023-2024 гг.
Разумеется, в данном вопросе может быть только один поставщик услуг – «Горэлектротранс». И конкретно сейчас речь идет о подписании с ним госконтракта на очередной период работы.
Максимальная цена контракта составляет 219,2 млн рублей. МУП должен будет обслуживать все существующие восемь трамвайных маршрутов и три троллейбусные.
Помимо всего прочего, в документации говорится, что составы и троллейбусы должны выходить на линии в полном составе, экипажам следует соблюдать расписание, держать в чистоте салоны и носить форменную одежду.
Примечательно, что в новом контракте будут прописаны дублирующие маршруты, так как до середины осени трамваи и троллейбусы продолжат ходить по временным схемам, а после открытия путепровода на проспекте Ленина вернутся на прежние.