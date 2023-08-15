Более 200 млн рублей власти Барнаула заплатят за перевозку пассажиров электротранспортом

Трамвай Фото: Анна СЕМИНА

Администрация города Барнаула объявила тендер на перевозку пассажиров электротранспортом и уже готовится заключить контакт, рассчитанный на 2023-2024 гг.

Разумеется, в данном вопросе может быть только один поставщик услуг – «Горэлектротранс». И конкретно сейчас речь идет о подписании с ним госконтракта на очередной период работы.

Максимальная цена контракта составляет 219,2 млн рублей. МУП должен будет обслуживать все существующие восемь трамвайных маршрутов и три троллейбусные.

Помимо всего прочего, в документации говорится, что составы и троллейбусы должны выходить на линии в полном составе, экипажам следует соблюдать расписание, держать в чистоте салоны и носить форменную одежду.

Примечательно, что в новом контракте будут прописаны дублирующие маршруты, так как до середины осени трамваи и троллейбусы продолжат ходить по временным схемам, а после открытия путепровода на проспекте Ленина вернутся на прежние.