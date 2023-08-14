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НовостиПроисшествия14 августа 2023 12:45

Сделал замечание: стали известны подробности гибели барнаульского дворника

Следком сообщил подробности гибели мужчины в барнаульском дворе
Александра Сапожкова
Возбуждено дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)

Возбуждено дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Стали известны подробности гибели 59-летнего мужчины в Барнауле, который, предположительно, работал дворником.

Как сообщили в региональном следкоме, утром 14 августа во дворе многоэтажки завязалась драка. Мужчина сделал замечание дерущимся, попытавшись урегулировать конфликт. Однако один из них накинулся на дворника и стал наносить тому удары по телу и голове. Когда на место прибыла «скорая», мужчина был уже мертв.

- В отношении подозреваемого - 39-летнего местного жителя – возбуждено дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Он задержан, в ближайшее время будет направлено ходатайство в суд о его заключении под стражу, - сказали в следкоме.

Расследование продолжается.

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