Сделал замечание: стали известны подробности гибели барнаульского дворника

Возбуждено дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Стали известны подробности гибели 59-летнего мужчины в Барнауле, который, предположительно, работал дворником.

Как сообщили в региональном следкоме, утром 14 августа во дворе многоэтажки завязалась драка. Мужчина сделал замечание дерущимся, попытавшись урегулировать конфликт. Однако один из них накинулся на дворника и стал наносить тому удары по телу и голове. Когда на место прибыла «скорая», мужчина был уже мертв.

- В отношении подозреваемого - 39-летнего местного жителя – возбуждено дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Он задержан, в ближайшее время будет направлено ходатайство в суд о его заключении под стражу, - сказали в следкоме.

Расследование продолжается.

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