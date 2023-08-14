В Алтайском крае стартовала профильная смена Движения Первых «Сибирский Артек»

Фото пресс-службы РДДМ «Движение Первых» Алтайского края

В Алтайском крае дан старт профильной смены Движения Первых «Сибирский Артек», которая проходит впервые в нашем регионе. В течение недели 350 ребят ждут различные активности.

Торжественное открытие смены состоялось 13 августа в детском оздоровительном лагере «Юность» Егорьевского района. Активисты Движения встретились с вожатыми, познакомились друг с другом, а также приняли участие в играх на сплочение. Ребят поделили на отряды, которые получили названия, символизирующие ресурсное богатство Алтая: «Лесной», «Полевой», «Горный», «Степной» «Озерный», «Речной», «Медовый», «Солнечный», «Рудный», «Ягодный». Каждый день им предстоит решать новые вызовы. Вызов дня представляет собой творческое задание, во время его выполнения участники знакомятся с миссиями движения: «Быть вместе!», «Быть с Россией!», «Быть Первым!», «Быть человеком!», «Быть в Движении!».

Ребята уже успели украсить отрядные уголки в лагере и научились работать в уникальной Тетради Первых. В ней участники «Сибирского Артека» могут самостоятельно ставить цели на смену, фиксировать и анализировать изменения, которые происходят с ними на протяжении всех 7 дней. Помимо этого, мальчишки и девчонки прошли кругосветку под названием «Команда Первых», где поработали с ценностями движения. Завершился день презентацией клубов Первых, шоу-программой и дискотекой.

Во время смены «Сибирский Артек» ребята еще ближе познакомятся с миссиями, ценностями и направлениями Движения Первых, а когда вернутся домой, то станут лидерами развития своих первичных отделений. Смена завершится 19 августа.

Выбор названия «Сибирский Артек» не случаен. Именно в Алтайский край в 1942 году был эвакуирован «Артек» из Крыма. Лагерь базировался в городе-курорте Белокуриха до 1945 года. Все это время ребята помогали семьям фронтовиков, раненым в госпиталях, собирали металлолом на строительство танков и самолетов. Во время торжественной церемонии открытия ребята из «Артека» передадут привет «Сибирскому Артеку».