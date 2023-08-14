Соцсети: в Барнауле напротив «Марии-Ра» насмерть забили дворника

На место выезжала полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на ул. Веры Кащеевой у дома №16 насмерть забили дворника, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

По данным очевидцев, это случилось на лавочках напротив магазина «Мария-Ра». На место выезжали реанимация и полиция.

Правоохранители подтвердил факт смерти человека. Однако был ли это дворник, не понятно.

Кто напал на мужчину, также пока не известно.

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