Пятеро человек пострадали в лобовом столкновении двух авто на Алтае

Авария случилась около 15.20 на 319 километре Чуйского тракта Фото: Олег УКЛАДОВ

13 августа на Алтае на Чуйском тракте произошло лобовое столкновение двух авто, в котором пострадали пятеро человек, сообщили в ГИБДД края.

Авария случилась около 15.20 на 319 километре тракта. 49-летний водитель Toyota Ipsum выехал на встречку для обгона и столкнулся с Toyota Rav 4.

В результате в Toyota Ipsum пострадали водитель и двое пассажиров, в том числе ребенок 2009 года рождения. В Toyota Rav 4 травмы получили 42-летний водитель и его 16-летний пассажир. Всем оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.

По факту проводится проверка.

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