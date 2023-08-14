Пятеро человек пострадали в лобовом столкновении двух авто на Алтае

Авария случилась около 15.20 на 319 километре Чуйского тракта
Фото: Олег УКЛАДОВ
13 августа на Алтае на Чуйском тракте произошло лобовое столкновение двух авто, в котором пострадали пятеро человек, сообщили в ГИБДД края.
Авария случилась около 15.20 на 319 километре тракта. 49-летний водитель Toyota Ipsum выехал на встречку для обгона и столкнулся с Toyota Rav 4.
В результате в Toyota Ipsum пострадали водитель и двое пассажиров, в том числе ребенок 2009 года рождения. В Toyota Rav 4 травмы получили 42-летний водитель и его 16-летний пассажир. Всем оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.
По факту проводится проверка.
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