Барнаульский пенсионер перевел мошенникам более миллиона рублей

Мужчина обналичил деньги через банкомат и перевел злоумышленникам Фото: Олег УКЛАДОВ

72-летний барнаулец перевел мошенникам более 1,3 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина пояснил, что неизвестные пытаются через доверенность взять кредит на имя пенсионера и снять с его счета деньги.

- А чтобы не допустить этого, мужчине необходимо якобы самому лично получить кредит. Далее ему перезвонил «сотрудник» банка, который стал давать указания, - рассказали в полиции.

Следуя указаниям, барнаулец в мобильном приложении банка перевел личные накопления, а затем оформил кредит на свое имя. Далее обналичил деньги через банкомат и перевел их мошенникам. В итоге мужчина лишился 1,1 млн личных сбережений и 200 тыс., взятых в кредит.

По факту возбуждено дело по ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

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