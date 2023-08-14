Новым заммэра Бийска стал ветеран боевых действий из Москвы

Администрация Бийска Фото: газеты «Бийский рабочий»

У главы Бийска Виктора Щигрева появился заместитель по экономике и промышленности. Пост занял Александр Бирюков из Москвы, сообщает «Бийский рабочий».

Новому заму 41 год. Родом он из Бийска. В 2001 году окончил Алтайский политехнический колледж по специальности технология машиностроения. После ушел служить в армию. Является ветераном боевых действий.

Высшее образование получал в Москве: учился в Московском государственном индустриальном университете на юриста, затем окончил Московский госуниверситет им. Ломоносова по специальности мастер делового администрирования. Работал в Москве и Московской области на руководящих должностях.

На новой должности Александр Бирюков будет, в частности, координировать деятельность по ключевым вопросам социально-экономического развития наукограда. Также он является инвестиционным уполномоченным.

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