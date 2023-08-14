Алтайский губернатор побывал на хлебокомбинате, где проводят модернизацию на миллиард рублей

Губернатор Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома» Фото: Антон Червяков

Губернатор Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома», где идет масштабная модернизация на сумму свыше 1 млрд рублей.

Виктор Томенко отметил, что оборудование, которое внедряют на предприятии, - российского производства, в том числе произведенное на Алтае.

- Это в нынешних условиях важнейшая вещь. По многим моментам – и кулер, и робот – мы первые в России приземляем этот опыт. Это основание для гордости и внимание к краю – все едут посмотреть, - отметил Виктор Томенко.

Один из руководителей «Алтайских закромов» Александр Терновой предложил возродить совет директоров края и усилить работу по профориентации среди студентов и школьников. По его мнению, нужно активнее взаимодействовать с руководством региона и учебными заведениями. Губернатор поддержал инициативу.

- Люди нужны на производстве, но нужной квалификации не найти. Поэтому вся система профессионального образования должна готовить таких людей. И что-то на месте уже шлифовать, - сказал глава региона.

ООО «Хлебокомбинат «Алтайские закрома» основан в 1958 году, с 1998 года входит в агропромышленную группу «Алтайские закрома». Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной и 65 – кондитерской продукции. В составе хлебокомбината работают семь производственных цехов.