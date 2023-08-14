На празднике «Медовый Спас на Алтае» представят прозрачный улей

Главные участники мероприятия - пчеловоды, мастера по переработке меда и продуктов пчеловодства, а также ремесленники Фото: Олег УКЛАДОВ

14 августа в Барнауле на пл. Сахарова проходит 13-й краевой праздник «Медовый Спас на Алтае». Это событие связано с Днем пчеловода Алтайского края, сообщили в Алтайпищепроме.

Главные участники мероприятия - пчеловоды, мастера по переработке меда и продуктов пчеловодства, а также ремесленники. На площадке праздника представлено свыше 30 разнообразных сортов меда. Это не только известный мед, собранный на предгорных лугах и горных склонах, но и уникальные таежные сорта. Особое внимание уделяется меду, полученному от цветов, которые включены в Красную книгу как редкие и охраняемые.

В программе праздника запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов края, а также конкурсы. Одним из ярких моментов для гостей станет посещение павильона «Медокачка» - там каждый сможет понаблюдать за процессом извлечения меда и даже сам попробовать это сделать.

Кроме того, на мероприятии представят уникальный улей с прозрачными стенками, позволяющими видеть все, что происходит внутри.

Праздник пройдет 14 августа с 10 до 16 часов.

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