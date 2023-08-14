В парке «Изумрудный» Барнаула для изнывающих от жары обустроят пешеходный фонтан

Посетители купались в пруду, несмотря на предупреждения о запрете Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В следующем году в парке «Изумрудный» Барнаула планируют установить пешеходный фонтан. Об этом Амителу сообщил управляющий парком Владислава Вакаев.

Фонтан будет поднимать струи воды на поверхность через брусчатку, создавая ощущение освежающего бриза. Эта идея возникла после наблюдений за поведением посетителей парка, которые купались в пруду в жару, несмотря на предупреждения о запрете. Администрация парка была вынуждена привлечь сотрудников полиции и охраны. В результате было составлено значительное количество административных протоколов. Вакаев уверен, что наличие подобного объекта в парке окончательно решит вопрос с купанием в пруду.

Кстати, помимо фонтана в парке будет возведен амфитеатр, обустроены дорожки, создан «зеленый пляж», а также организована парковка и восстановлен Томский тракт.

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