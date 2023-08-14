Житель Камня-на-Оби во время прогулки с собакой обнаружил труп

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Вечером 13 августа в лесопосадках микрорайона Зеленый клин в Камне-на-Оби было обнаружено тело мужчины, сообщают «Каменские новости».

Тело во время вечерней прогулки с собакой увидел один из местных жителей. Рядом с трупом находились сумка и кепка, из документов имелся лишь СНИЛС. Руководитель местного следственного отдела Николай Жданов подтвердил информацию.

Отмечается, что мужчина 1968 года рождения. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело.

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