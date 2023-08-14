6 млн рублей выделили на ремонт стадиона в школе №110 Барнаула

Новые беговые дорожки теперь готовы принимать занятия по легкой атлетике Фото: "Вечерний Барнаул"

В барнаульской школе №110 проводят капитальный ремонт стадиона за шесть млн рублей, сообщили в мэрии.

На стадионе посеяли новый газон, оборудовали универсальную спортплощадку для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Новые беговые дорожки теперь готовы принимать занятия по легкой атлетике. Предполагается, что в ближайшее время будут установлены новые современные футбольные ворота, волейбольные стойки и баскетбольные щиты.

Мэр Вячеслав Франк отметил, что обновление стадиона является частью более крупной программы по совершенствованию образовательных учреждений города. Депутат АКЗС и известный спортсмен Иван Нифонтов выразил уверенность в том, что обновленная спортивная площадка будет очень востребована жителями микрорайона.

Важно отметить, что в рамках программы развития спортивной инфраструктуры в регионе в течение последних трех лет был проведен ремонт спортивных площадок в 26 образовательных учреждениях. В текущем году также запланированы работы по модернизации спортивных объектов в еще восьми школах города.

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