Барнаульцы жалуются на соседку, которая поет ночами и бросает мусор с балкона

Женщина нарушает тишину и покой соседей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители ЖК «Норд» недовольны поведением женщины, проживающей в жилом комплексе. Она нарушает тишину и покой соседей, сообщается в тг-канале «Инцидент Барнаул».

Женщина курит на балконе и выкидывает окурки на улицу, также сбрасывает мусор с 8 этажа, громко поет ночами, не давая жильцам спать. А тех, кто делает ей замечание, материт. При этом такое поведение наблюдает ребенок женщины лет 5-6.

Жильцы дома напротив накануне вызывали полицию, но сотрудники подниматься в квартиру не стали, пишут в тг-канале.