Мужчину в разноцветной футболке ищут в Алтайском крае

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае ищут пропавшего 44-летнего мужчину. Ориентировку опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «Вконтакте».

Пропал 44-летний житель Барнаула Бессонов Денис Викторович. С 8 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза голубые. Когда его видели последний раз, он был одет в разноцветную футболку, черные шорты, черные шлепки и кепку.

Ранее в Алтайском крае успешно завершились поиски пропавшей в Тогульском районе 12-летней девочки. Ее нашли живой на отклик волонтеры отряда «Лиза Алерт».