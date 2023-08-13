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НовостиОбщество13 августа 2023 6:50

В Бийске неизвестные начали расчищать берег Бии, чем обеспокоили горожан

Местные жители считают, что постройки и растительность удерживали склон от обрушения
Вера Березовская
Фото: скриншот видео "Бийского телевидения"

Фото: скриншот видео "Бийского телевидения"

В Бийске неизвестные начали расчищать берег Бии в районе АБ подж строительную площадку. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Экскаватор уже снес остатки гаражей, деревья и кустарники. Местные жители считают, что постройки и растительность удерживали склон от обрушения. Теперь собственники домов у береговой линии боятся, что их жилища могут «поехать» вместе с землей.

Местные жители запросили информацию в ЕГРН и узнали, что данный участок находится в долгосрочной аренде у физического лица, а земля выделена под строительство лодочной станции. При этом в управлении архитектуры заявили, что разрешения на земельные работы арендатор еще не получил.

Жители требуют укрепить берег.