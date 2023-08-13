Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 5:39

В Алтайском крае засняли «зарождение торнадо»

Необычное природное явление наблюдали жители села Завьялово
Вера Березовская
Фото: скриншот с видео «Инцидент Барнаул»

Фото: скриншот с видео «Инцидент Барнаул»

Необычное природное явление наблюдали жители села Завьялово в Алтайском крае. Кадры опубликовал телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

Жители райцентра запечатлели движущийся белый столб в небе. Одни посчитали, что это смерч, другие назвали это зарождением торнадо. Скептики предположили, что это просто дым от трубы. Однако очевидцы прислали фото с другого ракурса, где видно, что завихрения направляются от облака к земле.

Ранее у озера Щелочное в Завьяловском районе прошла буря, в результате которой на туристической базе «Соленое озеро» перевернуло несколько домиков.