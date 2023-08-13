В Алтайском крае засняли «зарождение торнадо»

Фото: скриншот с видео «Инцидент Барнаул»

Необычное природное явление наблюдали жители села Завьялово в Алтайском крае. Кадры опубликовал телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

Жители райцентра запечатлели движущийся белый столб в небе. Одни посчитали, что это смерч, другие назвали это зарождением торнадо. Скептики предположили, что это просто дым от трубы. Однако очевидцы прислали фото с другого ракурса, где видно, что завихрения направляются от облака к земле.

Ранее у озера Щелочное в Завьяловском районе прошла буря, в результате которой на туристической базе «Соленое озеро» перевернуло несколько домиков.