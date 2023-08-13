Перекрывать дорогу будут дважды на полчаса Фото: Анна СЕМИНА

14 августа в Алтайском крае перекроют Чуйский тракт из-за военных колонн. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Проезд ограничат на участке «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – Садоводство «Горизонт». В ГИБДД обращают внимание, что дорогу за день будут перекрывать дважды по полчаса. Первый раз - с 08.00 до 08.30, второй раз - с 12.30 до 13.00 часов.

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены, отмечают в ведомстве.