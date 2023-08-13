Дожди и до +21 прогнозируют в Алтайском крае 13 августа 2023

В Барнауле дневная температура составит от +18 до +20 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установилась пасмурная и дождливая погода. Подробный прогноз на 13 августа дали в региональном Гидрометцентре.

В воскресенье днем на большей территории региона пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни с грозами. Западный ветер усилится до 17 м/с. Днем столбик термометра покажет от +16...+21 градуса

В Барнауле дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с.