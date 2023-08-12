Эвакуировали двух человек: подробности пожара в многоэтажке в центре Барнаула

На месте ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В субботу, 12 августа, произошел пожар в многоэтажке на улице Папанинцев в Барнауле. Об этом пишет региональное управление МЧС.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очаг возгорания в квартире на площади 15 «квадратов» уже ликвидировали. От огня пострадали вещи, мебель и стены.

Из опасной зоны на улицу пожарные эвакуировали ребенка и взрослого. Всего на месте ЧП работали 18 человек, использовали четыре единицы техники.

Причину этого пожара установят специалисты.