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НовостиОбщество12 августа 2023 3:06

Виктор Томенко дал поручение оперативно достроить детский сад в Барнауле

Для завершения работ нужно 500 млн рублей
Герман Архаров
Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оперативно достроить детский сад в новом квартале 2032 в Барнауле. Об этом пресс-служба правительства региона.

По условиям договора о комплексном освоении земельного участка застройщик выполнил работы по началу строительства детского сада на 330 мест. Для завершения работ требуется 500 млн рублей.

Виктор Томенко поручил минфину и минобрнауки Алтайского края вместе с горадминистрацией проработать этот вопрос и включить средства на завершение работ в совместные планы.

Ранее мы писали о том, что глава региона поручил разработать селекционный комбайн, который поможет ученым в процессе разработки новых отечественных сортов сельхозкультур.