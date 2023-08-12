Виктор Томенко дал поручение оперативно достроить детский сад в Барнауле

Виктор Томенко
Фото: Антон Червяков
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оперативно достроить детский сад в новом квартале 2032 в Барнауле. Об этом пресс-служба правительства региона.
По условиям договора о комплексном освоении земельного участка застройщик выполнил работы по началу строительства детского сада на 330 мест. Для завершения работ требуется 500 млн рублей.
Виктор Томенко поручил минфину и минобрнауки Алтайского края вместе с горадминистрацией проработать этот вопрос и включить средства на завершение работ в совместные планы.
Ранее мы писали о том, что глава региона поручил разработать селекционный комбайн, который поможет ученым в процессе разработки новых отечественных сортов сельхозкультур.