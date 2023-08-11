На Алтае 69-летнюю пенсионерку забили табуретом

Сначала женщину ударили табуретом, а потом забили обухом Фото: Анна СЕМИНА

В алтайском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который забил пенсионерку табуретом.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Следствие и суд установили, что в середине месяца мужчина приехал в село Вострово Волчихинского района. Всю ночь он вместе со своей сожительницей ходил по гостям и выпивал.

– На следующее утро он пришел в дом своей давней знакомой. В ходе застолья между ним и хозяйкой возникла ссора из-за того, что женщина попросила дать ей в долг, но, получив отказ, стала оскорблять гостя, - рассказывают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

Мужчине, разумеется, это не понравилось и обозлившись, он взял табурет и несколько раз ударил пенсионерку, а после взял топор и обухом нанес несколько ударов по голове.

– 69-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, - добавляют в ведомстве.

Установлено, что ранее у обвиняемого уже были проблемы с законом, в том числе его несколько раз судили за тяжкие преступления. Суд назначит ему восемь лет колонии строгого режима.