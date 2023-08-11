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НовостиОбщество11 августа 2023 12:49

К концу 2024 года в квартале 2032 Барнаула обещают сдать новый детский сад

Для этого потребуется еще 500 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Детский сад рассчитан на 330 мест

Детский сад рассчитан на 330 мест

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Жители барнаульского квартала 2032 обратились к губернатору Алтайского края с просьбой разобраться в проблеме строительства детского сада. Власти пытаются найти источник финансирования для завершения работ.

Согласно проекту, данный детский сад рассчитан на 330 мест, но сейчас стройка «встала».

– Строители говорят, что если сейчас решить вопрос по финансированию, то до конца следующего года все будет готово. Так что дал поручение минфину и минобру края вместе с администрацией города проработать этот вопрос и включить средства на завершение работ по садику в наши совместные планы. Если есть возможность в следующем году уже ввести, нужно делать, – подчеркнул Виктор Томенко.

По оценкам строителей, потребуется еще 500 миллионов рублей.