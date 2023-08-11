К концу 2024 года в квартале 2032 Барнаула обещают сдать новый детский сад

Детский сад рассчитан на 330 мест Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Жители барнаульского квартала 2032 обратились к губернатору Алтайского края с просьбой разобраться в проблеме строительства детского сада. Власти пытаются найти источник финансирования для завершения работ.

Согласно проекту, данный детский сад рассчитан на 330 мест, но сейчас стройка «встала».

– Строители говорят, что если сейчас решить вопрос по финансированию, то до конца следующего года все будет готово. Так что дал поручение минфину и минобру края вместе с администрацией города проработать этот вопрос и включить средства на завершение работ по садику в наши совместные планы. Если есть возможность в следующем году уже ввести, нужно делать, – подчеркнул Виктор Томенко.

По оценкам строителей, потребуется еще 500 миллионов рублей.