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НовостиОбщество11 августа 2023 11:15

14 августа в Алтайском крае военные перекроют движение

Маршрут и время сопровождения могут изменить
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ограничения будут действовать краткосрочно, но два раза

Ограничения будут действовать краткосрочно, но два раза

Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 14 августа, в Алтайском крае из-за движения военных колонн ограничат проезд для всех остальных видов транспорта.

– Ограничение будет организовано на маршруте «ЗАТО Сибирский – «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт» (184 км Чуйского тракта), - сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края.

Данный участок будут перекрывать дважды:

– с 8.00 до 8.30;

– с 12.30 до 13.00.

Обращаем внимание, что маршрут и время сопровождения могут изменить.