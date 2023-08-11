14 августа в Алтайском крае военные перекроют движение

Ограничения будут действовать краткосрочно, но два раза
Фото: Анна СЕМИНА
В понедельник, 14 августа, в Алтайском крае из-за движения военных колонн ограничат проезд для всех остальных видов транспорта.
– Ограничение будет организовано на маршруте «ЗАТО Сибирский – «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт» (184 км Чуйского тракта), - сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края.
Данный участок будут перекрывать дважды:
– с 8.00 до 8.30;
– с 12.30 до 13.00.
Обращаем внимание, что маршрут и время сопровождения могут изменить.