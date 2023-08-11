В Алтайском крае проведут профильную смену Движения Первых

Смена пройдет с 13 по 19 августа. Фото: Движение Первых в Алтайском крае

С 13 по 19 августа в Алтайском крае пройдет первая профильная смена для участников Движения Первых. Ее посетят 350 ребят со всего региона.

Их разделят на отряды, которые получат названия, символизирующие ресурсное богатство Алтайского края: «Лесной», «Полевой», «Горный», «Степной» «Озерный», «Речной», «Медовый», «Солнечный», «Рудный», «Ягодный».

– От смены у меня просто огромные ожидания! Я уже успел познакомиться в телеграм-чате с ребятами, которые будут на ней, и они просто прекрасные! Они самые комфортные люди, которых я встречал за последнее время. Предвкушаю, какая будет добрая и теплая атмосфера на «Сибирском Артеке», – говорит ученик Алтайского краевого педагогического лицея-интерната Илья Сидоров.

Предполагается, что за время смены ребята столкнутся с новыми задачам, которые придется выполнять. Это позволит развить у них полезные привычки. Ну и, конечно же, не обойдется без творчества и спорта: ежедневные танцевальные зарядки, клубы по стритболу, дартсу, волейболу, футболу, лапте и даже сдача норм ГТО.

Торжественное открытие смены состоится : 13 августа в 18:00 на территории лагеря «Юность».