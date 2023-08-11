Спрос населения на вклады в рублях растет

За последние десять дней клиенты ВТБ открыли в банке более 131 тысячи рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады. В результате, объем портфеля рублевых вкладов банка вырос на 50 млрд рублей.

«В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств. Решение ЦБ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразилось на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, клиентском спросе. Только в нашем банке число запросов на размещение свободных средств или продление ранее оформленных вкладов кратно выросло уже за первые 10 дней после обновления ставок. Важно отметить, что рост спроса на рублевые вклады происходит даже на фоне изменения курса национальной валюты. Это подтверждает, что рублевый депозит для населения сегодня - основной сберегательный инструмент, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции, и доверие к нему только увеличивается», – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По статистике финансовой структуры, размещать средства россияне предпочитают в среднем на полгода. В основном, вклады для вложения средств выбирают женщины: на таких клиентов приходится 57% открытых в банке депозитов за последние десять дней. Средний чек одного депозита составляет 565 тысяч рублей. Чаще всего к такому инструменту сбережений прибегают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых депозитов входят также Ростовская и Нижегородская области.

По итогам 7 месяцев 2023 года общий объем портфеля рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии организация рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.