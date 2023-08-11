В Змеиногорске неизвестный «обесчестил» скамейку

Странный мужчина со спущенными штанами в Змеиногорске. Скриншот страницы vk.com/incident22

Жители Змеиногорска стали свидетелями очень странного происшествия – мужчина «обесчестил» скамейку.

– Очень странные дела в Змеиногорске. Участник нашего сообщества стал свидетелем, как мужчина со спущенными штанами насиловал скамейку, - пишут в паблике «Инцидент Барнаул».

Где именно был зафиксирован данный случай – не уточняется, но его успели запечатлеть на видео. В коротком ролике действительно фигурирует мужчина со спущенными штанами. Чем закончилась странная история – не уточняется.