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НовостиОбщество11 августа 2023 4:20

В Змеиногорске неизвестный «обесчестил» скамейку

Прохожие сняли на видео, как мужчина «пристает» к скамейке
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Странный мужчина со спущенными штанами в Змеиногорске. Скриншот страницы vk.com/incident22

Странный мужчина со спущенными штанами в Змеиногорске. Скриншот страницы vk.com/incident22

Жители Змеиногорска стали свидетелями очень странного происшествия – мужчина «обесчестил» скамейку.

– Очень странные дела в Змеиногорске. Участник нашего сообщества стал свидетелем, как мужчина со спущенными штанами насиловал скамейку, - пишут в паблике «Инцидент Барнаул».

Где именно был зафиксирован данный случай – не уточняется, но его успели запечатлеть на видео. В коротком ролике действительно фигурирует мужчина со спущенными штанами. Чем закончилась странная история – не уточняется.