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НовостиПроисшествия11 августа 2023 3:51

На Алтае мужчина сжег друга, потому что он не хотел топить печь

Злоумышленник облил собутыльника горючей жидкостью и поджег
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Материалы уголовного дела передали в суд

Материалы уголовного дела передали в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Тальменского района. Его обвиняют в том, что он заживо сжег друга.

Трагический случай произошел 25 февраля этого года. Мужчина вместе со своим 36-летним приятелем сидел у себя дома и распивал алкоголь. В какой-то момент между ними разгорелся скандал по поводу того, что в помещении было холодно, но никто из собутыльников не хотел топить печь.

– В результате хозяин, взяв бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил спящего гостя и поджег, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Потерпевшего с сильными ожогами доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.