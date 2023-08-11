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НовостиОбщество11 августа 2023 3:30

Волонтеры собрали горы мусора на реке Пивоварке

Из реки достали старые покрышки, мебель, окна и другие бытовые отходы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Расчистка Пивоварки

Расчистка Пивоварки

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Накануне, 10 августа, в Барнауле провели экологическую акцию, во время которой очистили русло реки Пивоварки.

Волонтеры очистили реку и ее берега в границах улицы Садовой и Индустриальной.

– За три часа было пройдено 150 метров, разобрано четыре затора, которые состояли не только из порубочных остатков, но и из бытовых отходов и шин. Общий объем собранного мусора составил около 10 тонн, - рассказывают в администрации города.

Это уже не первая подобная акция. Их главная цель – увеличить пропускную способность русла реки, что позволит избежать подтопления прибрежных территорий.