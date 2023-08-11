Вандалы повредили надгробия на кладбище в Барнауле

Повреждения на кладбище Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле неизвестные разбили надгробия на могилах Новомихайловского кладбища.

Администрация кладбища выявила повреждения при обходе территории 9 и 10 августа. Информацию об этом передали в полицию.

– На месте происшествия работает оперативная группа, - сообщают в пресс-службе администрации города.

В случае, если вы стали свидетелями погрома на кладбище, необходимо передать информация. По телефону: 53-34-21, либо в МБУ «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула (ул.Аносова,8), тел. 35-78-75.