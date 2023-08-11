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НовостиПроисшествия11 августа 2023 2:15

Двухлетний ребёнок утонул в реке на Алтае

Тело мальчика нашли ниже по течению реки
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Полиция и волонтеры исследовали 1,6 км русла реки. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Полиция и волонтеры исследовали 1,6 км русла реки. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В четверг, 10 августа, в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в реке Мульта утонул двухлетний ребенок.

Сообщение на номер 112 поступил около шести вечера. Во время купания в реке двухлетнего мальчика унесло течением.

– Поисково-спасательные работы вели пожарные ПЧ №10 села Усть-Кокса, сотрудники МВД, бригада скорой медицинской помощи и волонтеры, - сообщают в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Они осмотрели больше полутора километров русла реки от места, где ребенка видели в последний раз до слияния с Катунью. В итоге через час тело мальчика нашли в километре от места трагедии.