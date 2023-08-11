Большинство барнаульцев выступили за тихий отдых в парке Ленина

Зонирование парка имени Ленина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула подвели итоги анкетирования горожан по вопросу зонирования и благоустройства бывшего парка имени Ленина. Туда они хотят приходить за тихим отдыхом.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерия Ведяшкина, в голосовании приняли участие больше 1700 человек в возрасте от 19 до 40 лет. И большинство из них высказались именно за тихий отдых.

– Так считают 90% опрошенных, за аллеи – 73%. Более 59% проголосовавших считают, что в парке должны быть велосипедные дорожки и зоны нативной природы – участки, имитирующие естественную природу (лес или луг), за спортивные зоны – почти 49% людей, и чуть меньше человек (41%) выбрали детские площадки, - сообщают итоги голосования в мэрии.

При этом должно быть много зелени. Желательно по смешанному типу: лиственные и хвойные деревья. Также необходимы газоны и цветники.

В качестве озеленения предпочтителен смешанный тип озеленения (лиственные и хвойные деревья), также нужны газоны и цветники.