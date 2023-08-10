В Барнауле девушка погибла после падения с шестого этажа

Медики пытались спасти девушку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле девушка выпала с шестого этажа жилого дома и разбилась. Об этом сообщает телеграм-канал «Барнаул 22».

Как сообщают очевидцы с места событий, девушка, предположительно, упала с шестого этажа по адресу: улица Георгиева, 53/2. После падения пострадавшая получила серьезные травмы, но некоторое время она дышала. На место происшествия прибыли медики.

Позже в сообществе «Инцидент Барнаул» сообщили, что девушка скончалась. Следователи начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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