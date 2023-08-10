В Барнауле в туалете торгового центра нашли труп мужчины

На место происшествия прибыли полицейские Фото: Олег УКЛАДОВ

В торговом центре «Европа» в Барнауле уборщица обнаружила труп мужчины в женском туалете. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

Очевидцы произошедшего предполагают, что мужчина мог умереть от передозировки наркотическими веществами. Уборщица, обнаружившая труп, вызвала скорую и полицию.

Не несколько часов туалет был закрыт. Также сообщается, что по информации Следственного комитета признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Сейчас проводится доследственная проверка.

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