Штормовое предупреждение из-за дождей и гроз объявили в Алтайском крае

На 11 и 12 августа синоптики прогнозируют дожди и грозы
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз. Местами возможны ливни и град. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
Как сообщают синоптики, 11 и 12 августа в регионе пройдут дожди и грозы. При грозах возможны ливни и град.
При этом в администрации города напомнили о правилах безопасности при грозах. В непогоду лучше всего припарковаться, так как выпавшие осадки ухудшают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя.
В случае происшествия нужно звонить по номеру 112.
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