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НовостиОбщество10 августа 2023 10:39

В Барнауле обновляют дорожную разметку на дорогах возле школ

К 1 сентября в городе обновят 59 «зебр»
Александр Коровниченко
Ночью 10 августа начали обновлять разметку на дорогах у школ

Ночью 10 августа начали обновлять разметку на дорогах у школ

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начались традиционные работы по обновлению и нанесению новой дорожной разметки возле школ. К началу учебного года планируется обновить 59 пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула

Ночью 10 августа начали обновлять разметку на дорогах у школ к 1 сентября. К примеру, у школы № 54 подкрасили «зебру», установили светофор, искусственную неровность и дополнительное освещение. Всего за ночь нанесли разметку у 10 учебных заведений.

До 25 августа планируется нанести новую дорожную разметку у 54 школ и обновить 59 пешеходных переходов. Работы проведут в том числе у школ в пригородных районах.

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