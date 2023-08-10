Волонтеры уберут мусор на тропах у подножия Белухи в Республике Алтай

25 волонтеров на лошадях вышли к подножию Белухи Фото: Олег УКЛАДОВ

Волонтеры движения «Мусорная лавина» уберут мусор на туристических тропах у подножья горы Белуха. Акция продлится несколько дней – с 10 по 20 августа. Собранный мусор отсортируют и отправят на утилизацию.

Экологическая экспедиция взяла старт в Тюнгуре 10 августа. Волонтеры из Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай продолжат чистить туристическую тропу со стороны реки Кучерла, ведущую к Белухе. Первые 10 км этой тропы очистили в 2021 году. Теперь активисты поднимутся выше, к Каменным избам и уберут мусор, оставленный туристами.

Экологический клуб «Легенды Алтая» предоставил участникам акции продовольствие. Всего было закуплено 134 кг продуктов. Специально для этой экспедиции одна из компаний Целинного района даже изготовили 50 банок тушенки из мраморной говядины.

Экологическая акция продлится до 20 августа.

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