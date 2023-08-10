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НовостиПроисшествия10 августа 2023 9:17

В Бийске грузовик провалился под асфальт

Тяжелый грузовик частично провалился под асфальт в районе Зеленый Клин в Бийске
Александр Коровниченко
Грузовик провалился под асфальт. Фото: телеграм-канал «ЧП Бийск»

Грузовик провалился под асфальт. Фото: телеграм-канал «ЧП Бийск»

В Бийске грузовик провалился под асфальт в районе Зеленый Клин. Это произошло ночью 10 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Бийск».

На снимках с места происшествия видно, что у грузовика провалилась задняя часть грузовика. Передняя часть автомобиля зависла в воздухе. От земли оторвались две передние оси автомобиля. Произошло это на окраине дороги.

На место происшествия для того чтобы достать грузовик прибыла тяжелая техника. О пострадавших в происшествии не сообщается.

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