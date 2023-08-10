В Барнауле эвакуировали посетителей ТЦ «Пионер»

Людей эвакуировали на улицу. Фото: телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

В барнаульском торговом центре «Пионер» людей эвакуировали из здания на улицу. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев событий, всех посетителей торгового центра «Пионер» по адресу: проспект Ленина, 102в, вывели из здания. Люди находятся у здания. К торговому центру прибыл полицейские.

Сообщается, что, по неофициальным данным, в торговый центр сообщили о том, что здание заминировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле после введения режима ЧС эвакуировали жильцов опасного треснувшего дома

Комиссия обнаружила значительное ухудшение его технического состояния (подробнее)