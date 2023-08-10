На одном из предприятий Барнаула случайно нашли минометные снаряды

Снаряды обезвредили на полигоне. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

На территории одного из барнаульских предприятий в земле нашли старые минометные снаряды. Они были вывезены и уничтожены на полигоне специалистами. Об этом сообщают в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

В Барнауле рабочие расчищали промышленную зону предприятия и случайно наткнулись на старые снаряды, лежавшие в земле. О произошедшем сообщили в дежурную часть управления Росгвардии. На место выехали взрывотехник и специалист-кинолог группы разминирования.

Специалисты обнаружили два 107-мм минометных снаряда, которые долго лежали в земле, покрылись ржавчиной и представляли угрозу для людей. Боеприпасы были вывезены на полигон, где их уничтожили с помощью накладного заряда взрывчатки.

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