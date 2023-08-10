На реках Алтайского края появится новое судно для углубления дна

Судно спущено на воду в г. Городец Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Новое судно было закуплено и изготовлено для Алтайского края за счет федеральных средств. Оно способно проводить работы по углублению дна рек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко.

Отмечается, что новое речное судно было построенное на предприятии Судоремонтно-судостроительной корпорации и спущено на воду в г. Городец Нижегородской области. Его стоимость составляет более 1 млрд рублей. На Алтай судно прибудет в сентябре.

Новое судно даст развитие речному судоходству. Спецтехника сможет углубить дно и расширить маршруты по рекам. Губернатор отметил, что в прошлом году по речным грузоперевозкам в крае был поставлен рекорд -впервые за 20 лет речным транспортом на Алтае было перевезено 1 миллион 184 тысячи тонн грузов.

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