Стоимость обучения в автошколах Барнаула выросла

Рост стоимости обучения связан с удорожанием топлива и запчастей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выросли цены на обучение в автошколах. Средняя стоимость для получения категории «В» составляет около 33 тыс. рублей. Об этом сообщает «Алтапресс».

Связано подорожание с несколькими факторами. Как отмечают владельцы автошкол Барнаула, стали дороже топливо и запчасти. Выросли цены на страховку и аренду классов. Также компаниям нужно индексировать зарплаты сотрудников. Сыграло свою роль и сокращение числа экзаменов, проводимых Госавтоинспекцией, очереди на которые выросли.

По мнению владельцев автошкол экономически оправданная стоимость обучения на категорию «В» составляет 40–45 тыс. рублей. Вероятно, что в ближайшее время цены достигнут такого уровня.

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