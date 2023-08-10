Жителей Алтайского края приглашают установить спортивный рекорд 12 августа!

Мероприятие пройдёт на стадионе «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина»
12 августа в 10:00 в Парке спорта А. Смертина жители Алтайского края установят спортивный рекорд по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО (отжимания от пола) в России. Для фиксации рекорда необходимо более 2 500 человек, которые одновременно выполнят 10 отжиманий. Министерство спорта региона подчёркивает, что выполнение рекорда состоится при любой погоде.
К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашаются дети и взрослые всех возрастов, желающие попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России. Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами!
1. Зарегистрируйтесь по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/64b755c9e010db1cd54b801a
2. Придите 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00
3. Выполните 10 отжиманий
4. Получите свой именной сертификат рекордсмена России
Для фиксации спортивного рекорда по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО в Барнаул приедет главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он проверит количество участников, точность выполнения упражнений и примет решение о официальной регистрации рекорда России.
Мероприятие пройдёт на стадионе «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина», ул. Энтузиастов, д. 12 В:
10:00-10:40 – регистрация и расстановка участников на стадионе.
10:40-11:00 – спортивная разминка.
11:00 – выполнение рекорда (отжимание в количестве 10 раз).
11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.
Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.
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