Автомобилистов просят с понимание отнестись к временному затруднению движения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вечером 10 августа на полчаса перекроют участок Чуйского тракта, это необходимо для проезда военной колонны. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

Дорогу перекроют с 16:00 до 16:30 на участке «ЗАТО Сибирский – Чуйский тракт – садоводство Горизонт», на 184 км тракта. Всех автомобилистов просят быть внимательными и с понимание отнестись к временному затруднению движения.

Ранее 10 августа этот же участок дороги был перекрыт с 8:00 до 8:30. Также из-за проезда военного транспорта.

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