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НовостиПроисшествия10 августа 2023 2:14

В Алтайском крае нашли пропавшую 12-летнюю девочку

В Алтайском крае нашли девочку, которая пропала 8 августа в Тогульском районе
Александр Коровниченко
Девочку нашли в лесном массиве

Девочку нашли в лесном массиве

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 9 августа в Тогульском районе обнаружили 12-летнюю девочку, которая пропала за день до этого. Здоровью и жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Сообщается, что 12-летняя девочка приехала с родственниками в село Верх-Коптелка Тогульского районе. Во время прогулки по окраинам населенного пункта ребенок пропал из виду. Самостоятельно ее найти родственники не смогли.

Были организованны поиски с участием следователей, сотрудников МЧС, волонтеров и местных жителей. В итоге девочку нашли вечером 9 августа в лесной местности волонтеры. Ребенка передали родителям. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства пропажи ребенка.

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