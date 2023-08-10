В Ленточном бору в Барнауле построят жилой комплекс с многоэтажками

Планируется возвести четыре корпуса зданий высотой от 16 до 24 этажей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ленточном бору по улице 6-ая Нагорная, 15в, построят разноэтажный жилой комплекс. Он рассчитан на 2,6 тыс. жильцов. Об этом сообщает «Толк».

Эскизный проект нового жилого комплекса представили на градосовете 9 августа. Всего на пустующей территории планируется возвести четыре корпуса зданий высотой от 16 до 24 этажей. Здесь предусмотрено 1181 жилое помещение, рассчитанное на 2614 человек. В жилом комплексе запланировано 511 парковочных мест.

После обсуждения ряда вопросов, связанных с парковкой, путями подъезда к комплексу и расположенным в районе многоквартирным домом 1977 года, на градосовете было решено поддержать проект.

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