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НовостиОбщество10 августа 2023 1:06

До +32 градусов ожидается в Алтайском крае 10 августа

В регионе преимущественно без осадков
Александр Коровниченко
В Барнауле температура поднимется до значений от +27 до +29 градусов

В Барнауле температура поднимется до значений от +27 до +29 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Алтайском крае 10 августа будет жаркой перед похолоданием. Об этом сообщает регионального ЦГМС.

В Алтайском крае 10 августа столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов. По региону преимущественно без осадков. Только в юго-западных районах во второй половине дня возможны дожди. Ветер подует с западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду, по юго-западу региона возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В Барнауле 10 августа температура поднимется до значений от +27 до +29 градусов. В краевой столице также преимущественно без осадков. Ветер с западного направления со скоростью 2–7 метра в секунду.

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