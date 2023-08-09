Стали известны подробности исчезновения 12-летней девочки в алтайском селе

Ориентировка на девочку Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Следком и прокуратура Алтайского края сообщили подробности исчезновения 12-летней Виктории Снегиревой в Тогульском районе.

8 августа днем девочка с родственниками приехала на автомобиле в село Верх-Коптлека Тогульского района. Сама она проживает в селе Старый Тогул того же района. Оставшись без присмотра, она решила прогуляться по окрестностям малонаселенного пункта и потерялась из вида. Возможно, она пропала в таежной местности. Самостоятельные поиски родственников не принесли результата.

- Незамедлительно после получения сообщения об исчезновении малолетней принято решение о возбуждении уголовного дела и организованы поисковые мероприятия, - сказали в следкоме.

На территории села и на прилегающей местности проводят поиск следователи, следователи-криминалисты, полиция, МЧС, волонтеры и неравнодушные граждане. Также на месте происшествия работает прокурор Тогульского района Ирина Шайтанова.

- По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, - сказали в прокуратуре.

Приметы девочки: рост около 140 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза зеленые. Была одета в желтую бейсболку, черную футболку с бело-розовым рисунком, черные брюки и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба позвонить по тел: 02 (мобильный – 102) или 8 (3852) 29-80-94 (круглосуточный телефон доверия следственного управления).

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