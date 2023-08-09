Жители Алтайского края рассказали, на чем экономят в отпуске

22% респондентов потратят на отпуск от 30-50 тысяч
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители России рассказали, на чем они экономят во время отпуска. Исследование проводили среди 2450 работающих жителей страны, в их число вошли и жители Алтайского края в возрасте от 25 до 55 лет, сообщил сервис Зарплата.ру.
Судя по исследованию, 59% опрошенных стараются снизить расходы на отпуск в 2023 году.
Основные статьи экономии бюджета:
сувениры и подарки – 25%;
шопинг – 23%;
аренда жилья – 16%;
билеты – 11%;
развлечения – 8%;
питание – 5%;
транспортные расходы в месте пребывания – 5%;
экскурсии – 3%;
экономлю на всем – 2%;
мобильную связь – 2%.
Чаще всего на шопинге экономят представители сферы продаж. Маркетологи и работники общепита отмечают, что они экономят на проживании. Представители ИТ и автобизнеса возвращаются домой без сувениров, а развлечениями себя не балуют юристы и медработники.
Исследование показало, что на отпуск в этом году 22% участников опроса выделили 30-50 тыс. руб., до 30 тысяч – 18%; 90-110 тысяч – 16%; 50-70 тысяч – 14%; 70-90 тысяч - 12%; 110-130 тысяч – 9%; выше 150 тысяч – 7% и 130-150 тысяч рублей – всего 2%.
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