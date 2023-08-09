Жители Алтайского края рассказали, на чем экономят в отпуске

22% респондентов потратят на отпуск от 30-50 тысяч Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители России рассказали, на чем они экономят во время отпуска. Исследование проводили среди 2450 работающих жителей страны, в их число вошли и жители Алтайского края в возрасте от 25 до 55 лет, сообщил сервис Зарплата.ру.

Судя по исследованию, 59% опрошенных стараются снизить расходы на отпуск в 2023 году.

Основные статьи экономии бюджета:

сувениры и подарки – 25%;

шопинг – 23%;

аренда жилья – 16%;

билеты – 11%;

развлечения – 8%;

питание – 5%;

транспортные расходы в месте пребывания – 5%;

экскурсии – 3%;

экономлю на всем – 2%;

мобильную связь – 2%.

Чаще всего на шопинге экономят представители сферы продаж. Маркетологи и работники общепита отмечают, что они экономят на проживании. Представители ИТ и автобизнеса возвращаются домой без сувениров, а развлечениями себя не балуют юристы и медработники.

Исследование показало, что на отпуск в этом году 22% участников опроса выделили 30-50 тыс. руб., до 30 тысяч – 18%; 90-110 тысяч – 16%; 50-70 тысяч – 14%; 70-90 тысяч - 12%; 110-130 тысяч – 9%; выше 150 тысяч – 7% и 130-150 тысяч рублей – всего 2%.

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