Энергетики готовят линии электропередачи и подстанции к зиме

Фото: пресс-служба компании «Россети Сибирь»

В филиале «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» идет ремонтная кампания. Электросетевой комплекс края готовят к пику нагрузок во время отопительного сезона 2023-2024 годов. На ремонт оборудования в этом году направлено более 500 миллионов рублей.

С начала года на территории обслуживания энергетики заменили почти 9 тысяч изоляторов на линиях электропередачи 0,4 – 110 кВ, провели ремонт больше тысячи километров ЛЭП, напряжением выше 35 кВ, и больше 3 тысяч километров сетей 0,4 – 20 кВ. Отремонтировали более 1000 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). А на 113 КТП проведен ремонт силовых трансформаторов.

Ремонт необходим для повышения качества и надежности электроснабжения региона. Например, в Каменском районе на резервной линии 35 кВ «Рыбное – Крутишкинская» заменили 30 опор и 270 изоляторов. Протяженность этой воздушной линии более 34 километров. Поскольку она необходима для временного обеспечения электроэнергией потребителей, от ее надежной и устойчивой работы зависит электроснабжение территории именно во время нештатных ситуаций. В период, когда приходится прибегать к её «помощи», ЛЭП питает почти 1000 потребителей в селах: Подгорный, Быково, Крутишка, Макарово Шелаболихинского района.

Особое внимание энергетики уделяют расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Сейчас объем работ по расчистке просек составляет 840 га. Содержание трасс в полном порядке и в соответствии с действующими нормами обеспечивает надежное функционирование ЛЭП.

«Ремонты проводятся для того, чтобы сетевой комплекс края в период пиковых нагрузок работал исправно. Чтобы снизить количество отключений, связанных с погодными явлениями, повысить надежность снабжения потребителей электрической энергией. От успешной реализации ремонтной кампании зависит, как мы переживем испытания сибирской зимой», – пояснил начальник отдела организации ремонтов филиала «Алтайэнерго» Вадим Петраков.

Ремонт линий и подстанций не возможен без временных ограничений подачи электричества, ведь работать на объекте под напряжением нельзя. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием. Для того, чтобы во время метелей и ураганов лампочка не гасла в домах жителей края, энергетики и проводят все необходимые мероприятия сейчас.